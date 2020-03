Ratingen : Anwohner kritisieren Wallhöfe-Projekt

Ratingen In einem Schreiben weisen Bürger auf die Gefahren und die Einschränkung der Lebensqualität hin.

In einem Schreiben, das der RP vorliegt, listen sie mehrere Punkte auf. Transparenz sei in diesem gesamten Verfahren nicht gegeben. Ein Thema sei die sogenannte Einmauerung: Die Darstellung, wonach „der eingeschossige Bau mit ausreichenden sechs Metern von den Wohnhäusern entfernt sein soll“, sei so nicht ganz richtig. Vielmehr sei das Grundstück Düsseldorfer Platz 2/Gartenstraße 3 auf zwei Seiten von dem Bauvorhaben betroffen. „Über die gesamte Nordgrenze und darüber hinaus ist ein Sockelgeschoss mit einer Höhe von 59,15 m üNHN geplant, das entspricht einer Höhe von 7,68 m über dem vorhandenen Gelände“, heißt es in dem Schreiben, „auf diesem Sockelgeschoss sollen auch noch die eingehauste Technik und Aggregate Platz finden, auf der gesamten Westseite soll im Anschluss an das Sockelgebäude grenzständig die Einhausung der Entladezone errichtet werden.“ Damit wären sowohl die West- als auch die Nordseite des Grundstücks vollständig eingemauert. „Jeder kann sich gut vorstellen, wie das Licht vor den Fenstern schwinden wird“, so die Anwohner. CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr habe mitgeteilt, dass „die Lüfter weiter zurückgesetzt werden und die Geräuschemissionen durch technische Umplanungen vom Investor freiwillig auf 31 dB(A) reduziert werden – dies ist weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten und entspricht etwa dem Schall eines Beamers“.