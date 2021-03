Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Millionen-Projekt : Wallhöfe: Baustellen-Ärger für Anwohner

Die große Baustelle an der Ecke Düsseldorfer Straße/Wallstraße sorgt für Ärger bei den Anwohnern. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Das große Innenstadt-Projekt hat auch unerfreuliche Begleiterscheinungen: So gab es zuletzt einen Wasserschaden in der Tiefgarage und vor allem störende Pumpgeräusche. Die Stadt steht in engem Kontakt mit Investor Tecklenburg.