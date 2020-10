ratingen : Stadt: Fördermittel für drei Sportstätten beantragt

Die Sporthalle am Europaring soll saniert werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

ratingen Zu den Großinvestitionen am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium gehört auch die umfassende Sanierung der Sporthalle am Europaring.

(RP) Das Heimatministerium NRW hat ein Förderprogramm für Sportstätten aufgelegt. Die Stadt Ratingen meldet schon für dieses Jahr drei Maßnahmen an: die Sanierung der Sporthalle Europaring sowie der Bolzplätze am Klompenkamp und an der Berliner Straße. Wenn alle Projekte genehmigt werden, würde Ratingen rund 1,9 Millionen Euro erhalten. Hier war Eile geboten, denn die Frist für die Teilnahme am Förderpakt 2020 endete bereits am 16. Oktober.

Zu den Großinvestitionen am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium gehört auch die umfassende Sanierung der Sporthalle am Europaring. Dieses Teilprojekt war für einen späteren Zeitpunkt geplant, nun wird es womöglich beschleunigt. Für den ersten Bauabschnitt stellt die Stadt 4,1 Millionen Euro zur Verfügung, von denen 1,5 Millionen als Landeszuschuss im Rahmen des Förderpakts beantragt werden. Erste Arbeiten würden im Erfolgsfall bereits in diesem Jahr beginnen, die Gesamtmaßnahme müsste bis 31. Dezember 2022 fertiggestellt werden.