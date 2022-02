Projekt in Lintorf am Start : Grundschüler machen sich stark gegen Mobbing

Projekt in Lintorf am Start

In der Sporthalle lief ein sehr besonderes Programm. Alles dreht sich um das Thema „Mobbing“. Foto: RP/JPM Lintorf

Lintorf Bunte Mischung mit Lehrwert: Für ein besonderes Projekt engagierte die Johann Peter Melchior-Schule KiKa-Moderator Tom Lehel und dessen Team.

Tom Lehel selbst war in seiner Kindheit und Jugend selbst acht Jahre lang von Mobbing betroffen und macht sich seit 2018 bundesweit gegen Mobbing in Grundschulen stark. „Ich habe Mobbing selbst erlebt und bei meinem Sohn miterleben müssen. Ich weiß, welche schlimmen Gefühle und Ängste es auslöst.“, sagt der vierfache Vater. „Mobbingerfahrungen stellen eine Verletzung des grundlegenden Rechts von Kindern und Jugendlichen auf Respekt, Sicherheit und körperliche Unversehrtheit sowie auf ein Aufwachsen ohne Gewalt dar. Prävention ist hier unerlässlich und ich bin sehr froh darüber und dankbar dafür, dass die pronova BKK und 11 weitere Betriebskrankenkassen mein Programm fördern.“, so Lehel weiter.