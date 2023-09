Heiligenhaus Mehr Naturnähe statt Schottergärten

Die Idee geht zurück auf Ende 2021. Damals wurden Anschreiben an betroffene Eigentümer verschickt, welche in ihrem Vorgarten einen Stein- oder Schottergarten angelegt haben. Mit dem Anschreiben „Naturnahe Vorgartengestaltung“ wurde auf die Landesbauordnung hingewiesen und der jeweilige Eigentümer aufgefordert, den Vorgarten in diesem Sinn umzugestalten. Außerdem wurden zwei Kontakte bei Fragen zur Umgestaltung genannt, welche kostenlos in Anspruch genommen werden konnten. Um die Dringlichkeit des Anliegens zu verdeutlichen, wurde ebenfalls auf mögliche ordnungsrechtliche Konsequenzen hingedeutet. „Leider konnte dieses Vorgehen bisher nur geringe Veränderungen bewirken. Die Stadt wird aber weiter auf die betreffenden Eigentümer einwirken, die Schottergärten zu beseitigen“, heißt es in einer Zwischenbilanz für die Stadtentwickler. Der Stadtmarketing Arbeitskreis Natur und Umwelt hat, in Zusammenarbeit mit der Stadt, eine „Natur im Garten“-Plakette entwickelt, mit der naturnahgestaltete Gärten ausgezeichnet werden sollen. Ein solches Vorgehen wird von der Stadt befürwortet. Man rät dagegen davon ab, ein Förderprogramm für den Rückbau von Schottergärten zu starten. In den Etatberatungen 2022 wurden der Verwaltung ab 2022 Mittel in Höhe von jährlich 20.000 Euro zur Verfügung gestellt, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden. Die Verwaltung schlägt vor, diese Mittel zukünftig dem Arbeitskreis Natur und Umwelt als Preisgeld in Ergänzung der Gartenplakette zur Verfügung zu stellen. Da das Projekt „Natur im Garten-Plakette“ erst kürzlich gestartet wurde, hat die Verwaltung im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 bereits jährlich Mittel in Höhe von 3000 Euro eingeplant. Aufstockung wäre denkbar, heißt es in dem Papier.