Anmeldetermine in Heiligenhaus Eltern können zwischen drei städtischen Schulen wählen

Die Vorbereitungen auf das Schuljahr 2024/2025 an Gymnasium, Real- und Gesamtschule laufen. Die Anmelde-Termine für die Eingangsklassen 5 und für die Oberstufe an Gesamtschule und Immanuel-Kant-Gymnasium sind so verteilt: vom 26. bis zum 29. Januar an der Gesamtschule; vom 26. Januar bis zum 30. Januar am Immanuel-Kant-Gymnasium und vom 2. Februar bis zum 14. Februar an der Realschule. Die Schulen nehmen die Anmeldewünsche an. Eine Besonderheit: Eine verlängerte Anmeldemöglichkeit an der Realschule nach Absprache bleibt weiterhin bestehen.