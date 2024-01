Schule und Beruf in Heiligenhaus Berufskolleg: Erst Technikschau, dann Anmeldungen

Vorab gibt es im Berufskolleg noch allerhand zu entdecken. „Wir machen Innovation.“ So oder ähnlich könnte das Motto der Präsentationen heißen, die am 24. Januar ab 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Berufskollegs Niederberg, in der Langenberger Straße 120 in Velbert zu sehen sein werden. Akteure sind die Studierenden der Fachschule für Technik - Fachrichtung Maschinenbautechnik, deren Projektarbeiten zentraler Bestandteil ihres vierjährigen Abendstudiums am Berufskolleg Niederberg sind. Vier Teams werden an diesem Abend ihre innovativen Antworten auf komplexe, technische Fragestellungen präsentieren und damit einen Einblick in die Welt modernster Maschinenbautechnik gewähren.