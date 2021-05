Ratingen macht mit : Anmeldestart zum Stadtradeln 2021

Ratingen Die Aktion selbst geht zwar erst Ende August los, doch schon jetzt können sich Radler registrieren lassen. Ob es eine Auftaktveranstaltung gibt, hängt vom Infektionsgeschehen ab.

Alle zehn Kommunen des Kreises fahren auf diese Weise in ihrer jeweiligen Kommunalwertung und zusätzlich in einer Wertung der Kreise und Landkreise.

Die diesjährige Kampagne „Stadtradeln“ des Klimabündnis ist seit Ende April am Netz – Anmeldungen sind seitdem möglich. Der Anmeldezeitraum endet erst mit dem Ende des Aktionszeitraumes – ein Einsteigen wird also auch bis zum Schluss der Kampagne möglich sein. Und: Jeder Kilometer ist wichtig. Die Veranstaltung dient dem spielerischen Zugang zum Radfahren – sie möchte gerade auch Menschen ansprechen, die einen Grund suchen, öfter mal mit dem Rad zu fahren. Vielleicht ist die Möglichkeit, das Ergebnis der Stadt zu verbessern, ein Antrieb.

Zusammen mit allen zehn Städten im Kreis Mettmann nahm die Stadt Ratingen vom 6. bis zum 26. September 2020 an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Insgesamt wurden mehr als 97.609 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Damit wurden ca. 14 Tonnen CO 2 vermieden.

Das ist geplant. Eines der denkbaren Formate ist das Angebot einer Sternfahrt zu einer der Mitgliedskommunen des Kreises. Näheres wird wohl noch vor den Sommerferien festgelegt – ist aber derzeit noch offen. Neben dem Auftakt soll es auch ein Begleitprogramm geben: An einigen Tagen werden unter anderem von Ehrenamtlern Radtouren für unterschiedliche Zielgruppen angeboten – hier könnte es sein, dass der ADFC oder andere Vereine aus Ratingen sich einbringen. In jedem Falle ist es Ziel, ein niederschwelliges Angebot an alle Ratinger zu machen, um auszuprobieren, ob das Radfahren in der ein oder anderen Form attraktiv für sie ist: