Am Montag geht’s los : Anmeldestart für die Stadtranderholung

Neben Ausflügen haben die Kinder auch Zeit, sich kreativ zu beschäftigen. Foto: Achim Blazy

Ab Montag können Eltern ihre Kinder für den Sommer anmelden. Das beliebte Programm ist oft schnell ausgebucht.

(jün) Der Sommer ist zwar noch lange nicht in Sicht, aber für das Ratinger Jugendamt laufen bereits die Vorbereitungen für die Stadtranderholung 2020 auf vollen Touren. Die Betreuerteams planen viele verschiedene Aktionen und Ausflüge, damit in den Sommerferien für die Kids keine Langeweile aufkommt. Das Freizeit- und Betreuungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und wird vom 29. Juni bis 7. August, jeweils montags bis freitags von 8.45 bis 16.30 Uhr, angeboten. Ab Montag, 17. Februar, werden Anmeldungen entgegen genommen.

Was wird angeboten? In städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen gibt es tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten, dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschrallyes in der Stadt, Backen oder diverse Gruppenspiele. Und wenn es mal richtig heiß wird, haben die Kinder bei einer Wasserschlacht die Chance, die Betreuer mal so richtig nass zu machen! Darüber hinaus werden zwei Mal pro Woche Ausflüge unternommen, zum Beispiel in ein Schwimmbad, einen Freizeitpark oder in den Zoo.

Info Formulare gibt es online und im Jugendamt Ab Montag, 17. Februar, können die Kinder per Brief oder E-Mail (ute.baumann@ratingen.de) für die „Stadtranderholung Sommer 2020“ angemeldet werden. Die Formulare liegen dann im Jugendamt, Minoritenstraße 3, 1. Etage, aus. Im Internet sind sie unter www.ratingen.de erhältlich.

Wo treffen sich die Kinder? Treffpunkt ist jeden Morgen um 8.45 Uhr das Basketballfeld am Parkplatz Stadionring. Darüber hinaus setzt das Jugendamt von 8 bis 8.45 Uhr und von 16.30 bis 17.15 Uhr Busse ein, um die Kinder an festgelegten Haltestellen im gesamten Stadtgebiet abzuholen und wieder zurückzubringen.

Wer und wann kann man mitmachen? Um vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, kann jeweils nur ein Feriendrittel (zwei Wochen) gebucht werden. Die Kinder sind im ersten und dritten Feriendrittel in Altersgruppen von sechs bis acht Jahren (Gruppe 1), acht bis neun Jahren (Gruppe 2), neun bis zehn Jahren (Gruppe 3), zehn bis elf Jahren (Gruppe 4), elf bis zwölf Jahren (Gruppe 5) und zwölf bis 13 Jahren (Gruppe 6 – nur im letzten Feriendrittel) zu je 32 Kindern mit vier bis fünf Betreuern aufgeteilt. Im zweiten Feriendrittel gibt es zwei Altersgruppen: Eine Gruppe von sechs bis neun Jahren (Gruppe 1) und eine Gruppe von neun bis zwölf Jahren (Gruppe 2).

Welche besonderen Angebote gibt es? Die Kinder der Gruppe 5 im ersten Feriendrittel werden in der Zeit vom 6. bis 10. Juli im Schullandheim Müllenborn übernachten und von dort aus die nähere Umgebung der Eifel erforschen. Für die Kinder der Gruppe 6 im letzten Feriendrittel findet ein erweitertes altersgerechtes Angebot statt, unter anderem ein Besuch im Movie Park. Die Betreuungszeit für die „Großen“ bei der Stadtranderholung endet nachmittags um 15 Uhr und an den besonderen Ausflugstagen erst um 18 Uhr.

Was machen die „Sommerzwerge“? Das Angebot „Sommerzwerge“ für Vorschulkinder findet in der Zeit vom 27. Juli bis 7. August montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr im Gebäude der Übermittagsbetreuung der Astrid-Lindgren-Schule statt. Das Angebot umfasst ein altersgerechtes, vielfältiges Spiel-, Sport- und Bastelangebot, einen Ausflug pro Woche, warmes Mittagessen oder Lunchpakete und eine mögliche 1:1-Betreuung für schwerstbehinderte Kinder. Treffpunkt ist hier die Astrid-Lindgren-Schule, zu der es keinen Bustransfer geben wird.