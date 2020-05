Online-Semester am Campus : Anleitungen für Lernsoftware für Schulen nutzbar

Studierende können nun von zu Hause aus auf sehr einfache Weise per VNC Vorlesungen mitverfolgen und sich mit OpenMeetings an Übungen beteiligen, während sie gleichzeitig dem Vortrag lauschen oder diskutieren.

Hunderte von Studierenden können nun von zu Hause aus auf sehr einfache Weise per VNC Vorlesungen mitverfolgen und sich mit OpenMeetings an Übungen beteiligen, während sie gleichzeitig über Mumble dem Vortrag lauschen oder diskutieren. „Wir setzen bewusst mehrere Werkzeuge parallel ein, um bestmögliche Qualität und Stabilität zu erreichen“, erklärt Gerwinski. „Die Installation war zwar viel Arbeit für uns, aber die Benutzung ist nun denkbar einfach.“

Hochschulen in Düsseldorf : Uni-Klausuren wegen Corona in Messehallen?

Der Einsatz von freier und Open-Source-Software in der Lehre hat an der Hochschule Bochum bereits Tradition: Schon seit langer Zeit bewährt sich dort Moodle als Kurs-Management-System und Lernplattform. Für das Online-Semester findet man nun in Moodle integriert die Plattform BigBlueButton für interaktive Lehre, die ebenfalls mit großem Erfolg eingesetzt wird. Damit steht der gesamten Hochschule insgesamt eine breite Auswahl an datenschutztechnisch vorbildlichen Werkzeugen für die Online-Lehre zur Verfügung.