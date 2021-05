Einkaufen in Ratingen : Ab Montag einkaufen ohne Testpflicht

Ratingen Die Stimmung im lokalen Einzelhandel hellt sich auf. Ratingen Marketing informiert über die bevorstehende Lockerung ab Anfang nächster Woche.

Die Ankündigung des Landes Nordrhein-Westfalens am Mittwochabend kam überraschend. Ausgehend von der bisherigen Corona-Schutzverordnung und der aktuellen Inzidenz hätte sich der Kreis Mettmann noch gedulden müssen, bis die Inzidenz unter 50 fällt. Jetzt will das Land NRW schon am Freitag eine neue Corona-Schutzverordnung auf den Weg geben. Sie erlaubt weitreichende Lockerungen. Unter anderem das Einkaufen ohne Test und ohne Terminbuchung.

Bereits am Donnerstagmorgen verschickte Ratingen Marketing eine E-Mail mit der frohen Botschaft an den heimischen Einzelhandel. „Aktuell ist damit zu rechnen, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) per Allgemeinverfügung die Bundesnotbremse für den Kreis Mettmann ab dem 31. Mai, 0 Uhr aufheben wird“, heißt es da. Für den Einzelhandel bedeute das: Ab Montag sind keine Terminvereinbarung und kein Testnachweis mehr nötig. Das Umkreisverzehrverbot innerhalb eines Radius von 50 Metern entfällt. Einzig für die Außengastronomie gilt weiter eine Testpflicht und eine Platzpflicht. Die Rückverfolgbarkeit und die Maskenpflicht bleiben bestehen. Ebenso die Abstandsregelungen. Erlaubt ist dann ein Kunde pro 20 Quadratmeter. „Wir freuen uns für den Einzelhandel, wenn jetzt wieder Leben in die Stadt kommt“, so Ratingen Marketing.