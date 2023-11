Großeinsatz in Ratingen Anklage: So kam es zur Explosion in Ratingen West

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 11. Mai 2023 in Ratingen West bei einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ohne Vorwarnung mehrere Liter Benzin in Richtung und über eine Polizeibeamtin geschüttet zu haben. Während die Polizeibeamtin die Flucht ergriff, soll er ihr ein brennendes Textilstück hinterher geworfen und so das Benzin zu einer explosionsartigen Zündung gebracht haben.