Angeklagter, Tatvorwurf, Motiv Angriff auf Rettungskräfte in Ratingen – was Sie zum Strafprozess wissen müssen

Die Verletzten Hauptbetroffene sind zwei Polizisten und sieben Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter, die völlig unerwartet von dem Feuerball an der Wohnungstür getroffen worden waren. Sie erlitten schwerste Verbrennungen. Besonders schwer erwischte es eine junge Polizistin. Sie lag lange im künstlichen Koma. Mehrere von ihnen kämpften wochenlang um ihr Leben. Von diesen neun betroffenen Einsatzkräften versuchen aktuell zwei, durch eine Eingliederung wieder in ihrem Beruf Fuß zu fassen. Sechs befinden sich in ambulanter Behandlung, eine in stationärer. Auch einige Feuerwehrleute, die selbst nicht vor Ort waren, konnten in der Folge wegen psychischer Belastungen teils keinen Dienst mehr verüben.