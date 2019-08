Ratingen : Anglerfreunde Ratingen feiern großes Sommerfest

Wer angelt, der fängt auch schon mal nur einen kleinen Fisch. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Der Verein lädt am Samstag ab 18 Uhr zum geselligen Beisammensein am Gratenpoeter See ein. Es gibt Lachs und Forellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Angelfreunde Ratingen feiern am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr ihr Sommerfest am Gratenpoeter See. Gäste, Freunde, Nachbarn und Bekannte sind eingeladen. Für die Stärkung ist mit Lachs und Forellen aus dem heißen Rauch und Gegrilltem vom Holzkohlegrill gesorgt. Liebhaber des Rebensaftes können sich auf Weine direkt vom Winzer freuen.

Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Am Gratenpoeter See in Tiefenbroich werden Bänke und Tische zurechtgerückt und letztere mit maritimer Deko bestückt. Ein Duft vom vereinseigenen Räucherofen zieht durch die Luft, zahlreiche ehrenamtliche Helfer der Angelfreunde sind rund um den See im Einsatz. Spätestens dann ist klar: Alles rüstet sich wieder für das alljährlich – am dritten Samstag im August – stattfindende Sommerfest. „Bei uns steht das gesellige Zusammensein das ganze Jahr über im Vordergrund“, erklärt Jörg Dräger, Erster Vorsitzender des Angelvereins, „und wir freuen uns, dass auch unser Sommerfest sich im Veranstaltungskalender der Stadt Ratingen fest etabliert hat.“