Landunter in Tiefenbroch : Massive Hochwasser-Probleme auch in Tiefenbroich

Tiefenbroich Die CDU-Ratsmitglieder Wolfgang Diedrich und Ina Bisani haben sich ein Bild von der Lage im Stadtteil gemacht. Die Hilfsbereitschaft war groß, jetzt fehlt aber unbürokratische Unterstützung.

(RP/kle) Endlich hat sich der auch für Tiefenbroich zuständige CDU Ortsverband Ratingen Mitte nach den Beschränkungen durch die Pandemie wieder zu einer Vorstandssitzung in persönlicher Präsenz treffen können – und zwar im Mehrgenerationentreff an der Sohlstättenstraße. Neben den organisatorischen Themen stand das Thema Hochwasser ganz oben auf der Agenda.

Der Vorsitzende Wolfgang Diedrich und seine Stellvertreterin Ina Bisani hatten sich als Ratsvertreter für Tiefenbroich zuvor über die Hochwasserschäden entlang der Anger informiert. „Man kann es sich kaum vorstellen, welche Ausmaße und welche Kraft die Anger entwickelt hat, wenn sie jetzt so ruhig und beschaulich hier entlang fließt “, meinte Diedrich. „Wenn man die Schäden in den Wohnungen und die Müllberge an den Straßen liegen sieht, ist schnell klar, dass die Menschen schnelle unbürokratische, finanzielle Hilfe brauchen“, meint Bisani.

Die CDU-Fraktion hat bereits einen Antrag gestellt, dass das Hochwasserschutzkonzept den aktuellen Anforderungen angepasst werden muss. Gleichzeitig haben die Hochwasserschutzmaßnahmen aus den vergangenen Jahren gegriffen. Das Regenrückhaltebecken an der Poststraße hat gut funktioniert, auch wenn es knapp war. Die Maßnahmen in Tiefenbroich Am Gratenpoet und an der Jägerhofstraße haben sich ebenfalls bewährt, ansonsten wäre Tiefenbroich komplett abgesoffen, so die beiden Politiker.