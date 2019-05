Heiligenhaus : Angeklagter kann sich nicht erinnern

HEILIGENHAUS Tatvorwurf der Vergewaltigung wird jetzt vor dem Landgericht Wuppertal verhandelt. Staatsanwaltschaft und der Angeklagte hatten Berufung eingelegt.

Das wiederum sorgte für Sorgenfalten beim Verteidiger, der die Chance seines Mandanten auf ein milderes Urteil schwinden sah. Der sitze doch seit beinahe einem Jahr in Untersuchungshaft und könne mit all dem überhaupt nichts zutun haben. Wollte der Angeklagte anfangs noch die Zeugin abwarten, die ihre Aussage ändern und ihn möglicherweise hätte entlasten können, so sah es zwischenzeitlich dann doch so aus, als könnte man ein Geständnis erwarten. Zuvor hatte er seine im Zuschauerraum mithörenden Eltern nach Hause geschickt, und dann.... reichte es gerade mal dafür, dass er an besagtem Abend nicht nur getrunken, sondern auch noch Kokain und Cannabis konsumiert haben will. Hatte er beim Amtsgericht noch eine detaillierte Geschichte dazu abgeliefert, wie der aus seiner Sicht einvernehmliche Geschlechtsverkehr abgelaufen sein soll, so erinnere er sich jetzt an gar nichts mehr.