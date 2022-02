Widersprüchliche Aussagen : Berufungskammer wandelt Freispruch in Geldstrafe um

Ratingen Verantworten musste sich ein Ratinger, der ohne Führerschein gefahren sein soll. Zeugen konnten nicht eindeutig klären, ob er wirklich am Steuer saß.

Und dort wurde es jetzt kurios inmitten des Tatvorwurfs, dass der Angeklagte ohne Führerschein gefahren sei. Das wiederum will ein Polizeibeamter aus Ratingen gesehen haben, der am vermeintlichen Tattag auf dem Weg zur Mettmanner Polizeiwache war. Stadtauswärts fahrend, soll ihm der Angeklagte mit seinem VW-Transporter entgegengekommen sein. Wohlgemerkt, auf dem Fahrersitz sitzend – und neben ihm auf dem Beifahrersitz die Lebensgefährtin.

Weil er das Auto, den Fahrer und auch das Kennzeichen aus ähnlichen Delikten gekannt haben soll, startete der Polizeibeamte ein Wendemanöver mitten auf der Hauptstraße, auf der es zu diesem Zeitpunkt nur langsam vorangegangen sein soll. Noch während des Wendemanövers will der Beamte gesehen haben, dass der VW-Transporter etwa 20 Sekunden lang bei Grün an der Ampel gestanden habe.

Ein Kollege, ebenfalls im Streifenwagen, hatte einen anderen Zeitablauf vor Augen: Ein Augenblick sei es gewesen, vielleicht fünf Sekunden. Der Haken an der Sache: In diesen fünf Sekunden sollen der Angeklagte und die Beifahrerin die Plätze getauscht haben, denn als beide kurz darauf und angeblich auf Drängen der Polizeistreife an einer Bushaltestelle anhielten, habe die Frau auf dem Fahrersitz gesessen. Sie sei angeschnallt gewesen, so sagte es der eine Polizist aus. Der andere will die Frau ohne Gurt gesehen haben. Eines scheint für die Polizeibeamten vollkommen klar gewesen zu sein: Die Frau könne unmöglich gefahren sein, sie sei zu klein gewesen, um Gas- und Bremspedal bedienen zu können. Wie aber konnte es dann sein, dass sie – nach dem von den Beamten unterstellten Fahrerwechsel, für den man ohnehin nur ein paar Sekunden Zeit gehabt hätte – das Auto dann auch noch weiter bis zur Bushaltestelle fahren konnte?