An(ge)dacht : Segen zum neuen Schuljahr

Am Beginn des Schuljahres sind mit diesem Segen besonders die Kinder angesprochen, die nun in die Schule kommen, oder sie wechseln.

„Ein Segen, dass es wieder losgeht. Hoffentlich endet es nicht schlimm…“. In dieser Ambivalenz beginnt das Neue Schuljahr. Mehr denn je eine Abenteuerreise, diesmal unter ernsten Vorzeichen: Maske, Abstands- und Hygieneregeln werden in die Schultüte gepackt. Und heiß ist es auch noch. Alle werden alles geben müssen: in den Familien, in den Schulen, in den Behörden und bei uns in den Kirchen. Und alle hoffen, dass sich die Befürchtungen als weniger schlimm, Herausforderungen als beherrschbar erweisen. Und dass in ein paar Wochen zur Gewissheit geworden ist: „Ein Segen, dass es wieder losgeht“! Was heißt nun „Segen“? Ist er eine Zauberformel, die alles Böse und Schlechte von uns abhält? – Gewiss nicht, denn es passieren schlimme Dinge, obwohl der Segen gesprochen wird.