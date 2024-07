Einsatz der Feuerwehr Angebranntes Essen: Frau wird in Ratingen West gerettet

Ratingen West · In einem Mehrfamilienhaus in Ratingen West kam es auf der Stendaler Straße zu einem Einsatz. Eine Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

22.07.2024 , 09:31 Uhr

Die Feuerwehr am Einsatzort auf der Stendaler Straße in Ratingen West. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen