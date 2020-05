Ratingen : Läden mit breiter Produktpalette

Lena Steinhäuser ist die Projektkoordinatorin bei der Stadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Initiativen weisen auch in Corona-Zeiten auf fair gehandelte Waren hin. So präsentierten am vergangenen Samstag Vertreterinnen des Eine-Welt-Ausschusses der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist eine breite Produktpalette, um in Ratingen West auf den Weltladentag hinzuweisen. „Gerade jetzt ist es wichtig, den weltweiten Solidaritätsgedanken weiter zu verfolgen“, so Walter König, Unterstützer des Fairen Handels aus Homberg.

(RP) Die weltweite Pandemie stellt auch entwicklungspolitisch Engagierte vor neue Herausforderungen. Die Weltladeninitiativen der „Fairtrade-Town-Ratingen“ fanden aber dennoch in den vergangenen Wochen Wege, mit viel Engagement auf die Ziele des Fairen Handels hinzuweisen und Fair-Trade-Produkte anzubieten.

Neben dem Fair-Trade-Angebot im Einzelhandel, wie im Buch-Café Peter und Paula, dem Unverpacktladen und weiteren Unterstützern des Fairen Handels in Ratingen können auch weiterhin faire Produkte bei den Weltladeninitiativen - den „Fachmärkten des Fairen Handels“ - bezogen werden.