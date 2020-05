Ratingen : Musikschule bietet wieder Unterrichtsstunden an

Ratingen Natürlich gibt es dabei, wie überall, eine Reihe von Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Die Nutzung von Räumen anderer Schulen durch die Musikschule lässt die „Coronabetreuungsverordnung“ des Landes noch nicht wieder zu. Die Eltern der Musikschüler wurden über die Neuerungen bereits informiert.

(RP) Die Städtische Musikschule Ratingen kann ab Montag, 11. Mai, wieder Unterrichtsstunden für Einzelschüler in ihrem Gebäude an der Poststraße 23 anbieten.

Über die einzelnen Regelungen in dem Gebäude wurden die Eltern in einem Brief informiert. „Zudem stehen unsere Lehrkräfte natürlich in ständigem Kontakt mit ihren Schülern und deren Eltern“, sagt Musikschulleiter Paul Sevenich.