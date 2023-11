Ratingen Grund zum Feiern: 40 Jahre Verwaltung

André Dietze hat das Verwaltungshandwerk bei der Stadt Ratingen von der Pike auf gelernt. Beginnend mit der Ernennung zum Stadtinspektorenanwärter am 1. November 1983, durchlief er zahlreiche Stationen in der Verwaltung vom Steueramt über die Verwaltungsorganisation, die Wirtschaftsförderung und das Ordnungsamt bis zum Amt für Digitalisierung und IT, das er zurzeit leitet. Auch für die Korruptionsbekämpfung und die Öffentlichkeitsarbeit war Dietze mehrere Jahre lang verantwortlich.