Heiligenhaus Neue Gelbe Tonnen kommen nächste Woche vor die Türen

Wie im ganzen Kreis Mettmann, außer in Velbert, wird die RMG Rohstoffmanagement GmbH, Eltville, in den Jahren 2023 bis 2025 auch in Heiligenhaus für die Sammlung und Erfassung der angefallenen Verpackungsabfälle (mit Ausnahme solcher aus Glas und Papier) verantwortlich sein. „Für den einzelnen Bürger ändert sich so wenig wie möglich“, teilt die Heiligenhauser Verwaltung mit.