Analyse zur Europawahl So unterschiedlich wählten die Stadtteile

Der Blick auf die detaillierten Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken zeigt, dass in einzelnen Stadtgebieten ganz unterschiedlich gewählt wurde. Beispielsweise im Wahlbezirk 7112 in der Erich Kästner-Schule. Dort erreichte die AfD mit mehr als 42 Prozent (73 Stimmen) ihr bestes Wahlergebnis in Ratingen. Für die Grünen stimmten dort gerade einmal fünf Wahlberechtigte (2,89 Prozent).