Ratinger Gremium : Der Jugendrat will Flächen entsiegeln

Das Starkregenereignis vom 14. Juli hatte für die Stadt gravierende Folgen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Versickerungsfähige Areale könnten gerade bei Starkregenereignissen Wasser aufnehmen.

(RP/kle) Klimakrise und Klimaschutz haben für Jugendliche einen sehr hohen Stellenwert. Das wurde in der Sondersitzung des Jugendrates jetzt deutlich, der coronakonform im Stadttheater getagt hat. Auf der Tagesordnung standen neben der Fortschreibung des städtischen Klimaschutzkonzeptes, an der sie künftig mit einbezogen sein wollen, das Starkregenereignis und damit verknüpft die Themen Hochwasserschutz und Flächenversiegelung in Ratingen.

Die jungen Leute hatten sich schon zuvor in die Materie eingearbeitet. Mit klugen Nach- und Rückfragen folgten sie dem Fachvortrag von Wilfried Georg, dem Entwässerungsexperten aus dem Tiefbauamt, der das Starkregenereignis vom 14. Juli, das auch in Ratingen zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt hat, erläuterte: Dass in Homberg binnen 24 Stunden mit 90 Litern der meiste Niederschlag gefallen war, dass durch den Dauerregen nicht das Kanalnetz, sondern die abführenden Gewässer wie Schwarzbach und Anger überlastet waren, was zu den Überflutungen geführt habe. Und dass Ratingen mit einem blauen Auge davon gekommen sei, weil das Niederschlagsmaximum etwa zehn Kilometer südöstlich von Ratingen gelegen habe. „Seit 30 Jahren verfolge ich die Starkregenereignisse in der Stadt und muss feststellen, dass sie intensiver geworden sind“, sagte Georg.

Die Jugendlichen fragten nach Hochwasserpuffern, nach der Sinnhaftigkeit neuer Besiedlung in Überschwemmungsrisikogebieten wie etwa am Voisweg und nach konkreten Hochwasserschutzmaßnahmen. Aus dem Gremium regte Maurice Schams an, ob künftig die Bewohner nicht auch über Social-Media-Kanäle vor solchen Unwetterlagen gewarnt werden könnten. Dezernent Harald Filip sagte zu, diese Idee in die Aufarbeitung der Geschehnisse mitzunehmen. Einstimmig beschloss das Gremium einen Vorstoß zur Entsiegelung von Schulhöfen und anderer Flächen an Schulen. Die Verwaltung soll dazu eine Vorlage erstellen. Zugleich bittet der Jugendrat, dass künftig städtische Bau- und Sanierungsarbeiten auf ihr Entsiegelungspotenzial geprüft werden sollen. Zur Begründung heißt es: „Versickerungsfähige Flächen könnten gerade bei Starkregenereignissen Wasser aufnehmen und speichern. Die versiegelten Flächen rund um die Ratinger Schulen bieten großes Potenzial. Vielfach sind Schulhöfe großflächig versiegelt und verfügen nur über geringe entsiegelte und begrünte Flächenabschnitte. Zudem stärken Begrünungen die Artenvielfalt.“