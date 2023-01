Ratinger Schule An der Turnhalle gezündelt

Ratingen · Es geschah am vergangenen Sonntag an der Gebrüder-Grimm-Schule. In Ratingen haben bislang noch unbekannte Täter an einer Turnhalle gezündelt.

31.01.2023, 10:11 Uhr

Wer hat den Brand an der Gebrüder-Grimm-Schule gelegt? Die Turnhallenfassade wurde beschädigt. Foto: RP/Polizei