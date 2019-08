Ratingen : Die Tür zu Gott und seinem liebenden Erbarmen

Ratingen Wer zuletzt in den Bus gestiegen ist, steht direkt an der Bustür und steigt zuerst aus.

Die Sommerferien gehen zuende. Sind Sie in diesem Sommer mit dem Flugzeug verreist? Wer schon einmal geflogen ist, kennt ein Phänomen, das mich innerlich zum Schmunzeln bringt. Die Passagiere des Fluges werden häufig am Flughafen mit einem Bus vom Gate zum Flugzeug transportiert.

Die Tür vom Gate zum Bus wird geöffnet, und die Menschen stürmen so schnell wie möglich in den Bus hinein. Gedränge, Unmut und auch mal laute Worte entstehen. Dann Erstaunen und erneuter Unmut bei einigen Passagieren.

Der Bus fährt zum Flugzeug, öffnet seine Türen und wer zuletzt in den Bus gestiegen ist, steht direkt an der Bustür, steigt zuerst aus und wird von der Crew im Flugzeug begrüßt.

Die Letzten werden eben manchmal die Ersten sein! Dieses Sprichwort kennen wir gut. Mancher benutzt es als Trostwort, mancher mit dem Gefühl der Schadenfreude. Dass diese Worte im Lukasevangelium (Lk 13, 22ff) stehen, ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Sie werden am Sonntag im katholischen Gottesdienst verlesen. Auch damals ging es um eine Tür, durch die Alle als Erstes gehen wollen. Es ist die Tür, die zu Gott und seinem liebenden Erbarmen führt. Die Situation erscheint ähnlich wie am Flughafen: Jeder bemüht sich dabei, der Erste zu sein. Vielleicht schaut man, ob der Nachbar gottesfürchtig genug ist und es verdient hat, durch diese Tür zu gehen; vielleicht drängt man den einen oder anderen an die Seite, der scheinbar vor einem an der Reihe ist. Fest steht: Viele bemühen sich, durch die Tür zu treten, aber nur Wenige schaffen es anscheinend. Und die Menschenmenge um Jesus fragt sich: Warum?