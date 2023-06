Feiern in Heiligenhaus Alles klar für den Stadtfest-Start

Heiligenhaus · Schon bevor am Fronleichnamstag , 17 Uhr, das Stadtfest eröffnet wird, ist Programm in der Innenstadt. Was Kinder und Erwachsene bis Sonntag erwartet.

07.06.2023, 19:27 Uhr

„Kick n Rush“ sind eine Stadtfest-Institution. Foto: Achim Blazy (abz)

„Die Organisation steht, der Aufbau läuft.“ Die klare Ansage kam von Janina Felchner direkt aus dem Kulturbüro, wo in Sachen Stadtfest die Fäden zusammenlaufen. Was nicht heißt, dass Felchner und Kathrin Neuhaus von heute, 17 Uhr an, nur die Zuschauer- oder Besucherrolle bliebe. Dafür braucht es beim Stadtfest Einsatz bis zum Sonntagabend.