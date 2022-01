Ratinger Bestattungskultur : Bald erste Beisetzungen im Ruhewald

Ratingen Der „Ruhewald Lintorfer Mark“ wurde als Kooperation zwischen der Gräflich Spee’schen Verwaltung und der Stadt in einem Waldstück im Bereich An den Hanten eingerichtet. Man reagiert damit auf einen dauerhaften Trend.

Seit längerer Zeit befindet sich die Bestattungskultur in einem deutlichen Wandel. Der Wald als Ruhestätte wird seit Jahren immer beliebter. Diese Möglichkeit gibt es demnächst auch in Ratingen. Der „Ruhewald Lintorfer Mark“ wurde als Kooperation zwischen der Gräflich Spee’schen Verwaltung und der Stadt Ratingen in einem Waldstück im Bereich An den Hanten eingerichtet und anlässlich einer ökumenischen Einweihungsandacht gesegnet. Die ersten Beisetzungen wird es wohl im Februar geben.