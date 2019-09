Amtsgericht Wuppertal : Buchhaltern zweigte lange Zeit Geld ab

Heiligenhaus/Wuppertal Die inzwischen 68-Jährige steht wegen Betrugs in 276 Fällen vor dem Amtsgericht Wuppertal.

Wie hoch die erste Rechnung war, wusste sie noch ganz genau: 75 Euro und 91 Cent. Diesen Betrag buchte eine mittlerweile 68jährige Buchhalterin auf ihr privates Konto. Mehr als zehn Jahre ist das mittlerweile her und es sollten noch derart viele Überweisungen folgen, dass der Staatsanwalt beinahe 20 Minuten brauchte, um die einzelnen Buchungen zu verlesen. Insgesamt waren so knapp 630.000 Euro auf dem Konto der Angeklagten gelandet.

Selbst in Heiligenhaus wohnend, hatte sie dort 27 Jahre in einem ortsansässigen Unternehmen als Bilanzbuchhalterin gearbeitet. Anfangs als zweite Buchhalterin, später sei ihr die Hauptverantwortung für die buchhalterischen Abläufe übertragen worden. In den ersten Jahren sei es unmöglich gewesen, einen solchen Betrug unentdeckt ablaufen zu lassen. „Der damalige Geschäftsführer hat alles penibel kontrolliert“, erinnert sich die Angeklagte. Dessen Nachfolger allerdings seien lockerer mit den Abläufen umgegangen. „Sie haben mir vertraut“, sagt die Buchhalterin über ihre Vorgesetzten, deren Vertrauen sie missbraucht habe.

Hintergrund Aufgrund der falschen Buchungen hatte die Firma in den Umsatzsteuerjahreserklärungen für die Jahre 2012 bis 2014 unwissentlich falsche Beträge gegenüber dem Finanzamt angegeben. Dadurch sei die Umsatzsteuer in Höhe von 74.331 verkürzt worden.

Der ehemaligen Buchhalterin aus Heiligenhaus wird vorgeworfen, in der Zeit von März 2012 bis Juni 2019 ein ebenfalls in Heiligenhaus ansässiges Unternehmen in 276 Fällen um insgesamt 628774,31Euro betrogen zu haben.

Die wiederum ließ sich erklären, wie die 68-Jährige es über Jahre hinweg vermocht hatte, eine solch große Summe von den Firmenkonten abzuzweigen. Deren Erklärung geriet kompliziert, nur soviel lässt sich dazu sagen: Fingierte Lieferantenrechnungen habe sie nur selten ausgestellt. Stattdessen habe sie deren Rechnungen zweimal bezahlt - zuerst auf ihr eigenes Konto und später nochmals auf das der Lieferanten. Durch verzögerte Fälligkeiten und Buchungen auf Verrechnungskonten habe sie so eine hohe Summe offener Posten vor sich hergeschoben. Aufgefallen war der Betrug erst, nachdem sie - mittlerweile pensioniert - ihre eigene Kontonummer in den Stammdaten der Lieferanten nicht gelöscht hatte. Die neue Buchhalterin hatte so Überweisungen auf das Konto der Angeklagten überwiesen im Glauben, das komme bei den Lieferanten an. Die 68-Jährige leitete die Überweisungen von ihrem Privatkonto auf deren Konto weiter - und dort war man von den Abläufen irritiert. Hinzu kam noch, dass die Frau penibel Buch geführt hatte über die veruntreuten Gelder - in einem im Büro aufbewahrten Ordner mit ihrem Namen und dem Zusatz „geheim“. Durch die veruntreuten 630.000 Euro war auch die Umsatzsteuer des Unternehmens unzulässig verkürzt worden, dazu erwartet die Angeklagte ein weiteres Verfahren. Der Prozess wird fortgesetzt.