Glosse : Ampelmännchen auf Abruf

Ratingen Vor der Sparkasse in Mitte regeln zwei Ampelmännchen den Fußgängerverkehr.

Die meisten Dumeklemmer dürften sich an ihren Anblick gewöhnt haben: Vor der Sparkasse in Mitte regeln zwei Ampelmännchen den Fußgängerverkehr. Die Herrschaften aus dem Osten gibt es nur in roter Farbe, die grünen Wessie-Kollegen sorgen für den Freigang. Vermutlich sind dem deutschlandweit arbeitenden Absperrdienst die Männeken ausgebüchst. Sie wollten vielleicht mal die große weite Welt erkunden. Möglicherweise können wir uns im beschaulichen Ratingen an den netten Ampelmännchen noch etwas länger erfreuen: Denn mangels Personal ist die Stadt mit der Ausschreibung für die neue Ampelanlage, die im Zuge des Umbaus des Düsseldorfers Platzes nötig wird, wohl in Verzug geraten. Vielleicht laufen bis dahin ja noch weitere Ampelmänner über. JoPr