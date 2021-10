Ratinger Gehölzpflege ist wichtig : Freie Sicht auf Autobahnen in der Region

Ratingen Mitarbeiter der Autobahnmeistereien sind wieder unterwegs. Gehölze an Autobahnen werden so zurückgeschnitten, dass sie für den fließenden Verkehr keine Gefahr darstellen. Bis Februar 2022 werden Bäume und Sträucher gefällt.

Gute Sicht ist lebenswichtig. Niemand weiß das besser als die Experten der Autobahnmeistereien, die jetzt wieder unterwegs sind, um an den zentralen Verkehrsrouten rund um Ratingen für den richtigen Durchblick zu sorgen. Nach Angaben der Autobahn Rheinland GmbH hat jetzt die Gehölzpflegesaison begonnen. Das heißt: Bis Ende Februar 2022 werden Bäume und Sträucher gefällt, geschnitten oder „auf den Stock gesetzt“ – sprich wenige Zentimeter über dem Boden gekappt. Vorrangiges Ziel dieser Maßnahmen ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Dazu werden die Gehölze an Autobahnen so zurückgeschnitten, dass sie für den fließenden Verkehr keine Gefahr darstellen. Darüber hinaus gilt es für die 15 zuständigen Autobahnmeistereien aber auch, Schilder und Sichtachsen auf insgesamt 1.200 Streckenkilometern vom Bewuchs zu befreien.

Struktur: Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Mit bis zu 15.000 Mitarbeitern in zehn regionalen Niederlassungen, 41 Außenstellen und 189 Autobahnmeistereien unterhält sie 13.000 Kilometer Autobahn. Die Niederlassung Rheinland betreibt rund 1.200 Kilometer Autobahn.

Dem sei aber nicht so, wie Experte Andreas Raedt, Leiter des Geschäftsbereichs Betrieb und Verkehr der Autobahn GmbH Rheinland, erläutert: „Unsere Baumkontrolleure untersuchen regelmäßig den Zustand von Einzelbäumen. Und nur dann, wenn ein Baum absehbar nicht mehr standsicher ist oder große Äste abbrechen könnten, muss er gefällt werden.“ Flächige Gehölze hingegen werden bei Bedarf „auf den Stock gesetzt“, also so weit zurückgeschnitten und ausgedünnt, so dass sich der Bestand erholen kann.