Bewerben für den Firmenlauf Am Grünen See in Ratingen läuft es wieder rund

(kle) Die Laufwege rund um den Grünen See bilden am 13. Juni den Kurs für den zweiten Firmenlauf Ratingen. Nach der schwungvollen Premiere aus dem Vorjahr peilt Initiator Georg Mantyk in diesem Jahr eine Teilnehmerzahl von über 500 Sportbegeisterten an. Unternehmen, Institutionen, Behörden, Verbände, Vereine, Hochschulen und sonstige Einrichtungen und Organisationen sollen sich angesprochen fühlen, mit einer Anmeldung das Gesundheitsmanagement des Teams voranzubringen.