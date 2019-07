Ratingen : Am Düsseldorfer Platz ist wieder Ruhe

Die Geräuschbelästigungen am Düsseldorfer Platz haben in den Abendstunden deutlich abgenommen, teilte die Stadt mit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der kommunale Ordnungsdienst ist auch in Bussen und Bahnen unterwegs. Projekt mit der Rheinbahn ist ein Erfolg.

Lange Zeit, bereits viele Jahre Jahre vor dem Umbau, galt der Düsseldorfer Platz vor allem in den Abendstunden als Angstraum. Das hat sich geändert, doch man muss das Areal weiterhin im Blick behalten. Die Anwohner tun dies sehr genau und informieren die Stadt. Dies hat Folgen. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Ratingen zeigt jetzt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln Präsenz: Ab sofort werden die uniformierten Dienstkräfte bei ihren Streifengängen im Ratinger Stadtgebiet auch die Busse und Bahnen der Rheinbahn nutzen, um das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste zu stärken. Die Kräfte vom KOD halten auf den Fahrten die Augen offen und reagieren natürlich bei Bedarf, sie stehen aber auch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Anfang Mai setzten sich daher Verantwortliche des städtischen KOD und der Rheinbahn an einen Tisch, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Störungen am besten unterbindet. Anfang Juni startete die erste gemeinsame Streife von KOD und Rheinbahn. Schnell wurde klar, warum der Düsseldorfer Platz bei den Jugendlichen so beliebt ist: In der Nähe gibt es Kioske, die bis tief in die Nacht geöffnet sind, und einen kostenlosen WLAN-Hotspot, der von den jungen Leuten zum Beispiel auch zum Musikhören genutzt wird.

Der drahtlose Internetzugang war anlässlich der Neugestaltung des Düsseldorfer Platzes als Service für wartende Rheinbahnkunden eingerichtet worden. „KOD und Rheinbahn waren überzeugt, dass sich die Problematik am Düsseldorfer Platz lösen wird, wenn der WLAN-Hotspot in den Abend- und Nachtstunden abgeschaltet wird“, sagt Ordnungsdezernent Harald Filip. Seit dem 11. Juni gibt es nun nur noch zwischen 6 und 21 Uhr WLAN. Der Erfolg habe nicht lange auf sich warten lassen, so Filip: „Seitdem sind keine neue Beschwerden über den Düsseldorfer Platz eingegangen.“ Daher fällt auch die Bilanz von KOD und Rheinbahn nach der Erprobungsphase positiv aus. Die Ordnungspartnerschaft soll fortgesetzt werden. „Wir haben schließlich unabhängig von der offiziellen Zuständigkeit das gleiche Interesse: dass sich die Menschen in Bussen und Bahnen, an Haltestellen und in der Öffentlichkeit gut und sicher fühlen“, sagt Christian Finke, Abteilungsleiter Verkehrsmanagement bei der Rheinbahn.