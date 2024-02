Ratingen Altweiber: Viel zu tun für die Feuerwehr

(RP) Die Feuerwehr Ratingen war am Altweiberdonnerstag sehr stark gefordert. Alleine durch die Kollegen im Rettungsdienst wurden 74 Einsätze bearbeitet. Zusätzlich wurden durch den Sanitätsdienst bei den Altweiber-Feiern acht Transporte und insgesamt 28 Versorgungen vor Ort durchgeführt. Teilweise war Alkohol der Grund für die Einsätze. Neben zwei weiteren Einsätzen musste die Feuerwehr in der Nacht noch zweimal auf die Autobahn 3 ausrücken. Hinter dem Kreuz Breitscheid kam es um 0.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Beide wurden rettungsdienstlich behandelt und in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Um 2.14 Uhr wurden dann die Berufsfeuerwehr und die Standorte Mitte und Homberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw alarmiert. Während der Anfahrt zu diesem Einsatz stellte sich heraus, dass die Einsatzstelle im Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann lag.