Dem Mörder auf der Spur : Krimiautoren sorgen bei Lesungen für Gänsehaut

Autor Markus Orths ist am 24. September in Ratingen zu Gast. Foto: Orths, Markus

Ratingen Altstadtbuchhandlung veranstaltet Reihe mit Schriftstellern. Am Dienstag, 15. September, stellt sich Jürgen Katen mit seinem Buch im Ratinger Kino dem heimischen Publikum vor.

Krimiautor Jürgen Katen stellt am Dienstag, 15. September, ab 20 Uhr bei einer Lesung sein Buch „Begraben in Wuppertal“ vor.

Der Hobby-Historiker Kotthausen ist sich sicher: Das legendäre Bernsteinzimmer liegt in Wuppertal begraben. In dem Höhlenlabyrinth unter den Hardt-Anlagen begibt er sich auf die Suche danach – und wird angeschossen. Das Team um Chefermittler Fiebig nimmt die Ermittlungen auf. In einer der Höhlen stoßen sie auf Spuren, die mit alten, ungeklärten Mordfällen zusammenhängen. Will jemand deren Aufklärung verhindern? Nach und nach setzen sich die Puzzleteile zusammen – doch der Täter scheint nicht zu existieren. Sind sie einem Phantom aufgesessen?

Jürgen Kasten wurde in Berlin geboren, wuchs im Ruhrgebiet auf und lebt nun bereits lange Jahre in Wuppertal. Während seiner beruflichen Laufbahn als Polizist hat er Umwelt- und Korruptionsdelikte bearbeitet, war Leiter von Mordkommissionen und zuletzt Chef des Kommissariats für Tötungs- und andere Gewaltdelikte.

Bei der Lesung gelten die folgenden Coronaschutzmaßnahmen. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Altstadt-Buchhandlung oder an der Abendkasse.

Friday for Future-Gruppe hält Mahnwache am Rathaus

Ratingen : Friday for Future-Gruppe hält Mahnwache am Rathaus

Weitere Lesungen sind bereits in Planung: Am Donnerstag, 24. September, ist Markus Orths zu Gast. Gerhard Henschel liest am Dienstag, 6. Oktober. Willi Achten hat sich für Donnerstag, 8. Oktober angemeldet. Martin Walker lädt am Samstag, 24. Oktober, ins Stadttheater; Dennis Scheck folgt am Samstag, 31. Oktober. Den November gestalten Chris Kraus (3. November), Susanne Kippenberger (5. November), Arne Dahl (12. November), Joachim B. Schmidt (18. November) und Norbert Scheuer (19. November).