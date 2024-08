Sorge in der Ratinger Innenstadt Grüne für mehr Sicherheit am „Alten Steinhaus“

Die Sackgasse „Am Alten Steinhaus" ist als Fußgängerzone ausgewiesen und wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern, darunter zahlreiche Kinder und ältere Menschen, genutzt, um von der Bechemer Straße zur Düsseldorfer Straße und umgekehrt zu kommen. Dennoch fahren immer wieder unerlaubt Fahrzeuge in diese Zone ein, was erhebliche Gefahren birgt. Die ständige Präsenz von Autos beeinträchtigt die Ruhe und Sicherheit in der Fußgängerzone und führt regelmäßig zu brenzligen, teilweise gefährlichen Situationen. Zudem wird gerade an Wochenenden die Nachtruhe der Anwohner massiv gestört.