Gesundheit : Alternative Hilfen für die Seele

Markus Kranz ist Heilpraktiker für Psychotherapie. In seiner Praxis hilft er Menschen, ihre Leiden zu lindern.

Zu diesem Zeitpunkt hörte sie von Matthias Kranz. Der 29-Jährige ist trotz seines jungen Alters erfahrener Heilpraktiker für Psychotherapie, hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf Hypnosetherapie spezialisiert, ist Dozent an einer Fachschule. „Ich arbeite in erster Linie mit Hypnosetherapie, bei der der Patient in eine erhöhte Aufmerksamkeit geht, aber nicht die Kontrolle verliert. Das ist sehr wichtig, weil viele Menschen genau davor Angst haben.“ In diesem Zustand, einer Art Trance, gelänge es, den Fokus nach innen zu richten, einen Zugang zur inneren Welt zu finden. „Ein Angstpatient etwa kann dann die gesamte Aufmerksamkeit auf ein in der Vergangenheit geschehenes Erlebnis richten und dieses, was damals als bedrohend und angsterregend empfunden wurde, neu und als angstfrei abspeichern.“