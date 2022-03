Angebot in Homberg Süd : Alternative nach dem Supermarkt-Brand

Angebot in Homberg Süd

Eifeler Frischdienst fährt mit seinen rollenden Verkaufswagen auch Homberg und Umgebung an. Hier gibt es rund 100 Stammkunden. Foto: Frischdienst

Homberg Einmal in der Woche kommt der rollende Eifeler Frischdienst nach Homberg Süd, um seine Kunden mit Obst, Gemüse, Fleisch und Brot zu beliefern. Das Angebot gibt es schon seit Jahren, doch viele wissen nichts davon.

Seit in Ratingen-Homberg der Frischmarkt Koch abgebrannt ist, gibt es vor Ort nur noch einen ALDI-Supermarkt zum Einkaufen. Oder die Hombger müssen mit dem Auto nach Ratingen, Mettmann oder Wülfrath fahren. Gespräche zum Wiederaufbau des Marktes laufen zwar, doch wann und wo es in Zukunft in Homberg Süd einen neuen Lebensmittelladen geben wird, ist ungewiss. Wer sich bis dahin eine Alternative wünscht, sollte sich die Angebote des Eifeler Frischdienstes einmal genauer anschauen, der vielen bisher noch unbekannt ist.