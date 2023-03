Ratinger Gelände So sieht es mit alten Mülldeponien aus

Es war sehr still geworden um dieses Thema – zu still aus Sicht der Grünen. Doch dies hat sich nun geändert. In Ratingen befinden sich mehrere alte Mülldeponien. Eine unrühmliche Vergangenheit besitzen ohne Zweifel die Sondermülldeponie Breitscheid I, die in den 80er- und 90er-Jahren bundesweit Schlagzeilen wegen giftiger Einlagerungen erfuhr, sowie die ehemalige Hausmülldeponie „Zum Kuckuck“ oberhalb von Ratingen Ost in Richtung Autobahnkreuz Ost. „Beide Deponien befinden sich nach wie vor im Monitoring und in der Verantwortung des Kreises Mettmann“, erklärt Jörn-Eric Morgenroth, Mitglied der grünen Fraktion im Kreistag Mettmann und sachkundiger Bürger in Ratingen.