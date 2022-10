Ratinger Müllprobleme : Altpapier-Container noch häufig überfüllt

Ratingen An den verbliebenen Standorten gibt es unschöne Bilder. Bürger fordern stärkere Kontrollen. Der Großteil der Altpapier-Depotcontainer wurde abgebaut. Nur an 15 von zurzeit 72 Standplätzen im gesamten Stadtgebiet bleiben die Altpapier-Container stehen.

Der Trend hält seit langem an: Das Kunden- und Nutzerverhalten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Eine Folge: Das Papier- und Pappeaufkommen ist auch in Ratingen kontinuierlich gestiegen. Mehr Onlineshopping und mehr Verpackungen aus Papier statt Plastik lassen vor allem das Altpapiervolumen stark steigen. Gleichzeitig liefen die städtischen Depotcontainer über. Ein großes Problem. Die Folge: Berechtigte Beschwerden bei der Stadt über eine Vermüllung an den Papiercontainern trotz häufigerer Leerung.