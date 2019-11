Ratingen : Alte Haltestellenschilder landen in Schrottpresse

Alte Haltestellenschilder landen in Schrottpresse

An den alten Schildern der Rheinbahn hatten Bürger aus Heiligenhaus nur wenig Interesse. Sie wollten nicht nach Mettmann fahren.

Auf dem Parkplatz des Betriebsgeländes der Rheinbahn in Mettmann stehen an diesem Samstagmittag keine Fahrzeuge, dort liegen, ordentlich sortiert, alte Bushaltestellenschilder aus Heiligenhaus, Wülfrath, Velbert, Haan und Mettmann.

Es sind rund 300 Schilder, die hier auf potentielle Interessenten warten. Begonnen hat alles 2016, als mit der Inbetriebnahme des Wehrhahntunnels in Düsseldorf das Liniennetz neu organisiert wurde. Damit änderten sich oft die Ziele der einzelnen Linien, und die damaligen Bushaltestellenschilder waren überholt.

Rückblick: Der Verkauf der Rheinbahn-Haltestellenschilder vor einem Jahr war in Ratingen ein Erfolg. Ruckzuck waren die rund 60 Schilder ausverkauft. Doch zumindest eines der alten Haltestellenschilder hatte man beim Abbau vergessen, die „Buschmühle“ an der Mettmanner Straße im Schwarzbachtal.

Aus diesem Grund entschloss sich die Rheinbahn, die alten Haltestellenschilder gegen neue zu ersetzen. Da sie häufig Nachfragen von Bürgern erhielt, die gerne ein solches Schild erwerben würden, kam die Rheinbahn auf die Idee, die nostalgischen Schilder in den jeweiligen Städten zum Materialpreis von 20 Euro anzubieten und den Erlös an eine von den jeweiligen Bürgermeistern vorgeschlagene soziale Einrichtung zu spenden.

„Es ist eine Imagegeschichte“, meint auch Oliver Schmidt von der Rheinbahn. Insgesamt rund 3.500 Haltestellenschilder wurden von Düsseldorf über Langenfeld bis Mettmann, Velbert und Ratingen abmontiert und zum Verkauf angeboten, 150 davon in Heiligenhaus. „Es ist ein Stück Heimatgeschichte“, sagt Männel. Der Verein „Linie D“ hat die Rheinbahn bei dieser Aktion von Anfang an mit „Menpower“ unterstützt.

Doch die Abteilung der Haltestellenschilder aus Heiligenhaus stößt an diesem letzten Aktionstag auf wenig Interesse. Vermutlich ist den Heiligenhauser Bürgern der Anfahrtsweg nach Mettmann zu weit gewesen.

Vielleicht haben auch schon alle, die ein Haltestellenschild haben wollten, bei der Aktion in Heiligenhaus ihr Wunschschild ergattert. In jedem Fall müssen die Leute vom Verein „Linie D“ und die Mitarbeiter der Rheinbahn am Ende die Heiligenhauser Haltestellenschilder wieder einsammeln.