Führungen durchs Denkmal : Als in der Helpensteiner Mühle noch Mehl gemahlen wurde

Als in der Helpensteiner Mühle noch Mehl gemahlen wurde

Besucher konnten sich in der Helpensteiner Mühle umschauen und Werkzeuge in die Hand nehmen. Foto: Blazy, Achim (abz)

LINTORF Am Wochenende öffnete Familie Fleermann die Türen des Denkmals am Dickelsbach zum Verkaufsstart der Quecke für Besucher.

(mvk) Die Familie Fleermann stellte die Helpensteiner Mühle dem Lintorfer Heimatverein für den Erstverkauf der traditionell zum Jahresende erscheinenden Quecke zur Verfügung und bot in diesem Zusammenhang Führungen durch das kleine historische Schmuckstück direkt am Ortseingang an.