Vor 75 Jahren : Als die Bomben auf St. Peter und Paul fielen

Die Säulen waren stehen geblieben. Dort wo jedoch das Dach war, konnte man nun in den Himmel schauen. Foto: RP/Stadtarchiv/Sammlung Buschhausen

Kurz vor Kriegsende vor 75 Jahren wurde die Kirche in der Innenstadt getroffen. Hans Müskens erinnerte daran bei einer Führung.

Der 22. März 19945 war in Ratingen ein sonnenbeschienener Märztag. Ein Tag, an dem Kinder gern im Garten spielen. Wie Hans Müskens und seine Schwester. Bis der Bombenalarm ertönt, die Mutter ihre Kinder ruft. Dieser Bombenangriff wurde dann der schwerste auf die Stadt. Besonders verheerend waren die Zerstörungen in der Ober-, Hoch- und Bahnstraße. Amerikanische Aufklärungsflugzeuge hatten schon am Vortag Ratingen und Umgebung fotografiert. Anhand dieser Aufnahmen wurden der Angriff vorbereitet und die Zielbereiche festgelegt. Die Bomber starteten kurz vor 8 Uhr in Mendlesham und Great Ashfield, Ostengland, und erreichten Ratingen um 12.15 Uhr.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul hatte es schon in den Tagen davor erwischt, ihre Mauern klafften in den Himmel. Jetzt, knapp 75 Jahre nach den denkwürdigen Tagen, ging Hans Müskens noch einmal – wie schon so oft – mit einer Besuchergruppe durch die Kirche und berichtete von einer Zeit, deren Spuren nicht mehr sichtbar sind. Ein rundes Dutzend von hoch interessierten Besuchern aber lauschte Geschichten und Geschichte.

Am Nordturm gingen alle Fensterscheiben zu Bruch. Foto: RP/Stadtarchiv/Sammlung Buschhausen

Info Hans Müskens bietet Führungen an Wer Hans Müskens kümmert sich um das Kirchen-Archiv und bietet Kirchenführungen in St. Peter und Paul an. Demnächst Im Rahmen einer Veranstaltung des katholischen Familienbildungswerks wird Müskens am Mittwoch, 11. März, ab 16 Uhr in der Taufkapelle St. Peter und Paul über liturgische Geräte und Gewänder sprechen.

Was die Schäden betrifft, so heißt es schon in der alten Chronik von Heinz Büter: „Die Kirche wurde von mehreren Spreng- und Brandbomben getroffen, die den Dachstuhl zwischen den beiden Nord- und Südtürmen und dem Westturm (das ist der hohe Turm) vernichteten. Sie brachen den Laufsteg über dem Gewölbe halb ab und brachten die darunter liegenden Gewölbejoche zum Einsturz. Dachstuhlbalken, Schieferreste und Gewölbeschutt stürzten ins Innere der Kirche und zerschmetterten Orgel, Bänke und anderes Mobiliar. Pfeiler allerdings blieben zum Teil stehen.“

Auch vor und nach dem 22. März habe die Kirche häufig unter Beschuss und Bombenabwurf gelitten, so der Kirchenhistoriker Hans Müskens. „In der Nacht vom 8. auf den 9. März haben Schüsse von Artilleriegeschützen den kleinen Südturm getroffen. In der Nacht vom Ostersonntag auf den Ostermontag, vom 1. auf den 2. April 1945, seien Granaten in die Kirchgasse gefallen, die wiederum große Schäden am Kirchenbau und den umliegenden Häusern verursachten. Dabei sollen endgültig alle farbigen Fenster zu Bruch gegangen sein.

Der kleine Südturm war mehrfach beschossen worden. Foto: RP/Stadtarchiv/Sammlung Buschhausen

Trotz großer Schwierigkeiten sei schon bald mit der Sicherung des Bauwerks und dem Wiederaufbau der Kirche begonnen worden. Zeichen dieser Zeit bis heute ist der sogenannte „Röhrendachstuhl“, der 1946 statt eines hölzernen Dachstuhls aufgerichtet worden ist. „Im Laufe der Jahre bis 1990 ist dann auch die Nachkriegsverglasung durch künstlerisch gestaltete Fenster ersetzt worden.“ Ein sichtbares Zeichen für Wiederaufbau und Neubeginn wurde dann eine kleine Plastik, „Mutter mit Kind“, die der Ratinger Künstler Johannes Tefert aus einem zersplitterten und verkohlten Balken geschnitzt hat und die nun in der Michaelskapelle aufgestellt ist.

Eins aber darf nicht vergessen werden: „Die heutige Hausnummer 12 auf der Grütstraße war damals das Küsterhaus, in dem Küster Robert Samans mit seiner Familie im Keller den Angriff abgewartet hatte. Als er zur Kirche eilte, um dort nach dem Rechten zu sehen, half er erst einmal am Kaplanshaus nebenan und am Pastorat (das Eckhaus zur Kirchgasse). Als ihm zugerufen wurde, dass aus dem Dach der beiden Seitenschiffe Flammen schlügen, stieg er über eine schmale Wendeltreppe nach oben. Allein konnte er allerdings die Flammen nicht ersticken und so holte er zwei Kapläne und einige andere Helfer. Er war so erschöpft von seinem Einsatz, dass er ihnen nur noch die Stellen zeigen konnte, wo es Brandnester gab, bevor er ohnmächtig wurde und weggetragen wurde. Bis zum Abend waren dann alle Feuer erstickt. Und noch am selben Tag begannen fleißige Helfer, vor allem auch Messdiener, mit der Sicherung des Hochchors, damit bald wieder Gottesdienst abgehalten werden konnte.

In der Innenstadt lagen überall noch die Trümmer, da wurde der Dachstuhl von St. Peter und Paul bereits wieder aufgebaut. Foto: RP/Stadtarchiv/Sammlung Buschhausen

Keine vier Wochen später, am 17. April 1945, rückten US-Soldaten kampflos in Ratingen ein und beendeten auch hier den Krieg.

Der Wiederaufbau der Pfarrkirche St. Peter und Paul (bis zum Jahr 1948) spiegelt dann ein großes Maß an Einsatz und Engagement der Ratinger Bürger wieder. Bis auf den Pfennig belief sich die Summe auf 128.022,99 Reichsmark. Genau so präzise steht in der Chronik, dass es keine staatliche Hilfe gab und auch keine Beihilfe der Erzbischöflichen Behörde. Der größte Betrag war die Dachkonstruktion: Das Gewölbe kostete 37.000 Reichsmark. Die Verglasung schlug mit 13.111 Reichsmark zu Buche, die Reparatur der kleinen Türme mit 4000 Reichsmark, die eiserne Dachkonstruktion mit 8748,87 Reichsmark.

Die finanziellen Mittel kamen aus Kollekten (90.206 Reichsmark), die von Juli 1946 bis Februar 1948 veranstaltet worden waren, noch einmal 13.473,01 Reichsmark waren bei davor liegenden Gottesdiensten gesammelt worden.