Stadtwerke machen sauber : Allwetterbad schließt wegen Frühjahrsputz

Ratingen Das Bad in Lintorf bleibt zwei Wochen lang geschlossen, ebenso der Gastrobereich. Der Sauna- und Wellnessbetrieb jedoch geht ungehindert weiter.

Aufgrund der routinemäßig durchzuführenden Reparatur- und Reinigungsarbeiten werden Badelandschaft und Gastronomiebereich des Allwetterbades vom 14. bis zum 27. März komplett geschlossen. Unberührt davon bleibt der angeschlossene Sauna- und Wellnessbereich, der auch weiterhin regulär besucht werden kann. Das Mitbringen eigener Speisen ist für Saunagäste während der Schließzeit des Bades ausnahmsweise gestattet. Zudem wird es wieder ein kleines „Baustellencafé“ geben, in dem kostenlos Wasser, Kaffee und Tee angeboten werden.

Neben der gründlichen Reinigung der Becken und Wartungsarbeiten in den Innenbereichen geht es den Verantwortlichen vor allem darum, die Außenanlagen auf eine hoffentlich sonnige Freiluftsaison vorzubereiten. „Wie in jedem Jahr werden wir die Zeit auch dazu nutzen, unsere Außenbereiche für die schöne Jahreszeit in Schuss zu bringen. Schließlich möchten wir unseren Gästen möglichst störungsfreie und entspannte Freibad-Erlebnisse ermöglichen, sobald das Wetter es zulässt“, sagt Wojciech Hrabowski, Abteilungsleiter der Bäder- und Saunabetriebe.