Allwetterbad Lintorf Freibad-Sportbecken geht in die Winterpause

Anders als das Außenbecken des Bades geht die Sauna im Allwetterbad selbstverständlich nicht in die Winterpause. Zum zehnten Mal findet am 24. September 2023 bundesweit der „Tag der Sauna“ statt. Auch die Sauna des Allwetterbads in Lintorf begeht diesen Tag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Sauna. Eine unendliche Geschichte!“ steht.