Heiligenhaus Weihnachten in der Feuerwehrfamilie

Ein kleines rotes Pult ist am Rand der Fahrzeughalle an der Dr.-Julius-Held-Straße aufgestellt, nahe dem obligatorischen Christbaum. Zu lesen steht an der Pult-Vorderseite, bescheiden in einer Ecke: „24/7 - 100 Prozent Ehrenamt Feuerwehr“. Das klingt nach Marketing. Aber wenn Familie Kalveram in die Halle kommt und wenn alle vier zu erzählen beginnen, dann wird schnell klar: Ihnen geht es um etwas ganz Anderes als einen Slogan. Und ein Rednerpult brauchen sie nicht.