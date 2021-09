Bildung in Ratingen : „Wir wollen Schülern Perspektive bieten“

Ratingen Die Allianz Bildung und Lernen will Schülern nach der langen Zeit des Homeschoolings den Rücken für die Zukunft stärken. Dazu werden in verschiedenen Bereichen Ehrenamtler gesucht.

Corona hat Spuren hinterlassen. Nach monatelangem Homeschooling finden Schüler nur schwer wieder in den Tritt. Fast zwei Schuljahre sind ins Land gegangen, in denen die Pandemie einen normalen Schulunterricht unmöglich machte. Das bleibt nicht ohne Folgen.

„Die Schüler kehren in den Unterricht zurück und stellen fest, dass ihre Selbstwahrnehmung und die Benotung deutlich auseinanderklaffen“, erlebt Maymol Devasia-Demming, Geschäftsführerin der Allianz Bildung und Lernen (ABL). Besonders prekär ist die Situation für Schüler der neunten und zehnten Klassen, die sich langsam auf ihr Berufsleben vorbereiten sollten. „Viele hatten gar nicht die Chance Praktika zu absolvieren. Was auch fehlt, ist die Berufsorientierung.“

„Wir stellen in zahlreichen Gesprächen auch fest, dass die Akkus der Lehrer nicht aufgeladen sind“, ergänzt Christiane Fentross, Koordinatorin für Lesementoring. „Das Aufstellen von Hygienekonzepten und deren anschließende Einhaltung binden so viel Kraft und Energie, dass nur noch wenig Raum für die Förderung der Schüler bleibt.“

Hier will die Allianz Bildung und Lernen unterstützen. Die Aufgaben des gemeinnützigen Vereins ruhen auf drei Säulen. In einer Bildungspatenschaft übernehmen ehrenamtliche Paten (auch ältere Schüler) die individuelle Betreuung eines Schülers ab Klasse fünf, um Lerninhalte zu vertiefen und zu festigen. Ältere Schüler erhalten Unterstützung bei ihrem Schulabschluss und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Immer arbeiten die Paten in enger Abstimmung mit Schule und Lehrern – und keinesfalls in Konkurrenz zu den Eltern“, so Devasia-Demming.