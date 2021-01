Lernen in Ratingen : Schüler erkunden Berufswelten

Neben vielen anderen Berufen, erzählt auch ein Konditor Schülern aus seinem Alltag. Foto: dpa / McPHOTO

Ratingen Die Allianz Bildung und Lernen bietet jetzt auch digitale Formate an. Jede Woche wird ein anderer Beruf vorgestellt. Auch Eltern können sich informieren.

Die Allianz Bildung und Lernen (ABL) macht Ratinger Schüler fit für das Berufsleben. Neben vielen anderen Angeboten schnuppern die künftigen Azubis regelmäßig in verschiedene Berufszweige hinein. Coronabedingt geht das jetzt auch digital.

Nach der Klasse zehn stehen Schülern viele verschiedene Wege offen. So früh wie möglich sollten sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung sowie der fortgesetzten Schullaufbahn informieren und Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen. Gerade Eltern spielen bei der Berufswahl ihrer Kinder eine entscheidende Rolle. Umso wichtiger ist es, dass sie gemeinsam Antworten finden auf Fragen wie: Welche Ausbildungen gibt es in der Region? Welche schulischen Optionen gibt es? Wo und wie kann ich in unterschiedlichen Berufen Karriere machen? Wie finde ich den richtigen Ausbildungsbetrieb?

Bisher war der wöchentliche Berufe-Check an der Friedrich-Ebert-Schule und der Martin- Luther-King-Schule sowie die Elterninformation wichtige Bestandteile der Vorbereitung für das Berufsleben. Da die Corona-Pandemie die gewohnten Angebote in diesem Schuljahr mit persönlichen Kontakt in den Schulen unmöglich macht, hat die ABL Online-Format entwickelt.

Am Mittwoch, 20. Januar, um 19 Uhr lädt die Allianz Bildung und Lernen Eltern zu einem online Eltern-Forum ein. Dieses Eltern-Forum informiert zu den „Möglichkeiten und Chancen nach Klasse zehn“, dient dem gegenseitigem Austausch und beantwortet Fragen. „Das Eltern-Forum wird als Reihe stattfinden und die aufkommenden Fragen entsprechend thematisieren“, kündigt die ABL an. Termine gibt es auf der Internetseite. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.

Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht und aller Schulformen gewinnen beim online Berufe-Check Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Der Online Berufe-Check findet ab dem 26. Januar wöchentlich jeden Dienstag von 15 bis 16 Uhr statt. Hier stellt die ABL mit Fachleuten lokaler Unternehmen in einem Video-Meeting jeweils einen Beruf vor.

Den Anfang macht am 26. Januar ein Drogist. Am 2. Februar erzählt ein Notarfachangestellter aus einem Berufsleben, Einblicke in den Beruf des Chemikanten gibt es am 9. Februar. Am 16. Februar wird ein Bewerbungstraining angeboten. Weiter geht es mit den Berufsbildern Kaufmann im Einzelhandel (23. Februar), Konditor und Bäcker (2. März), Hotel- und Restaurantfachmann (9. März, Lokführer (16. März) und Optiker und Hörgeräteakustiker (23. März).