Ausbildung in Ratingen : ABL lädt zum virtuellen Bewerbungstraining

Ratingen Die Allianz Bildung und Lernen (ABL) bietet ein virtuelles Eltern-Forum und ein digitales Bewerbungstraining an. Einmal in der Woche stellen Fachleute ihr Berufsbild vor – ebenfalls digital.

Das online Eltern-Forum geht am Mittwoch, 10. Februar, um 19 Uhr in die zweite Runde mit dem Thema: Ausbildung klarmachen! Ausbildungsheld werden! Eltern haben hier die Möglichkeit, ihre Fragen bezüglich Ausbildung zusammen mit Monika Breuer (Ausbildungsberaterin der IHK), Mitarbeiterinnen der ABL und anderen Eltern zu besprechen. Dazu senden Eltern ihre Fragen vorab per E-Mail und erfahren dann, wie sie ihr Kind bei der Berufsfindung hilfreich unterstützen können. Den Link für die zoom-Videokonferenz erhalten Teilnehmer bei der Anmeldung als E-Mail. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Dienstag, 16. Februar, um 15 Uhr bietet die Allianz Bildung und Lernen in Zusammenarbeit mit Michelle Misch, Fachberaterin Schule (AOK Rheinland/ Hamburg), ein Online-Bewerbungstraining an. Die schriftliche oder digitale Bewerbung, Einstellungstest und Assessment-Center sowie das Vorstellungsgespräch werden thematisiert. Eingeladen sind Jugendliche, die sich fragen: Worauf achten Arbeitgeber bei einer Bewerbung? Was wird in einem Einstellungstest geprüft? Wie bereite ich mich auf ein persönliches/ digitales Gespräch vor?